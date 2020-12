Pesquisa do Procon Municipal encontra diferenças de até 138% em itens da lista de material escolar

By

Pesquisa do Procon Municipal encontra diferenças de até 138% em itens da...

Pesquisa do Procon de Campina Grande, realizada no período de 16 a 21 de dezembro, constatou diferenças de preço de até 138% nos itens da lista de material escolar. Na oportunidade foram coletados os preços de 25 produtos em nove lojas físicas da cidade.

O produto que apresentou a maior variação (138%) foi a caixa de lápis de cor do tamanho grande da Faber Castell. Este item chega custar valores que variam de R$ 14,50 a R$ 34,55, quem pesquisar pode fazer uma economia de até R$ 20,05. A caixa com 12 unidades de giz de cera grosso também apresentou uma alta variação de preços, 133%, este produto chega a custar de R$ 3,00 a R$ 6,99 nos locais pesquisados.

Outros itens que apresentam uma grande diferença de preços são a resma de papel ofício A4 da marca Copimax, que custa em média R$ 21,29. O menor valor encontrado para esse tipo de papel foi de R$ 19,99 e o maior R$ 23,40.

Quem pesquisar pode ter uma economia de R$ 3,41. E os cadernos de 12 matérias capa dura também apresentam uma boa diferença de preços, da marca Foroni mostra uma variação de R$ 21,65 a R$ 50,50, ou seja, uma diferença de R$ 28,85 e da marca Tilibra pode ser encontrado a valores que vão de R$ 12,99 a R$ 34,99, uma diferença de R$ 22,00.

A pesquisa foi feita nos seguintes estabelecimentos: Casa do Colegial, CDM Papelaria e Brinquedos, Lojão do Colegial, Papelaria Compasso, Papelaria Rocha, Brasil Atacado, Lojas Americanas, Lê Biscuit e Livraria Leitura. Destes locais, a Papelaria Rocha continha 92% dos itens e o Lojão do Colegial 84%.

Na pesquisa realizada pelo Procon de Campina Grande o consumidor poderá também ver a lista de materiais que as escolas da Rede Privada são proibidas de cobrar no ato da matrícula. E algumas dicas e orientações para se fazer uma boa economia. No início de janeiro de 2021 o Procon divulgará uma nova pesquisa.

Confira a pesquisa atual no site procon.campinagrande.pb.gov.br

Fonte: Codecom