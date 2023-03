Na Paraíba, cerca de 125 prefeitos no exercício atual (56,1%) só foram eleitos uma vez e, portanto, podem participar da disputa pela prefeitura no segundo semestre de 2024.

Destes, 184 (82,5%) são do sexo masculino e apenas 39 (17,5%) do sexo feminino.

A maior bancada estadual é o do Cidadania, com 40 gestores, seguido do PSDB, com 27, do DEM com 25, e do PL, com 23.

Fonte: Blog do Gutemberg cardoso