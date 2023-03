Embaixada de Israel critica navios de guerra do Irã no Brasil

A Embaixada de Israel no Brasil chamou de “desenvolvimento perigoso e lamentável” a atracagem de navios de guerra do Irã no Brasil. As embarcações chegaram ao Porto do Rio de Janeiro, no domingo 26, e devem ficar no país até 4 de março.

A parada dos embarcações no Brasil dependia de autorização da Marinha, concedida depois de uma publicação no Diário Oficial da União, no mês passado. A presença dos navios de guerra do Irã já havia sido criticada pelos Estados Unidos, que consideram o fato como uma provocação.

“O Brasil não deve conceder nenhum prêmio a um Estado maligno, responsável por inúmeras violações dos Direitos Humanos contra seus próprios cidadãos, executando ataques terroristas em todo o mundo e distribuindo armamento para organizações terroristas em todo o Oriente Médio”, criticou a Embaixada israelense. “O regime iraniano executou dezenas de ataques terroristas contra navios, colocando em perigo a liberdade de navegação marítima. Dois dos ataques ocorreram nas últimas semanas.”

O governo brasileiro conteve a autorização da parada dos navios por alguns dias, coincidentemente no período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com o presidente dos EUA, Joe Biden.

No entanto, a autorização foi concedida e a presença dos navios iranianos já levou o senador republicano Ted Cruz a se posicionar a favor de os EUA adotarem sanções contra o Brasil.

Fonte: Mnegreiros