Morte de bebê é investigada na Paraíba; família denuncia negligência

Menino morreu na última quinta-feira (2) no Hospital da Criança e do Adolescente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande investiga a morte de um bebê de seis meses vítima de meningite. A criança morreu no hospital da Criança e do Adolescente na última quinta (2).

De acordo com a família, o bebê apresentou febre na quarta-feira (1º), foi levado ao hospital e horas depois recebeu alta médica. No mesmo dia, a febre retornou e o menino foi levado novamente ao hospital, que confirmou o diagnóstico de meningite. Na madrugada de quinta (2), o menino não resistiu e morreu na unidade de saúde. Familiares da criança denunciam negligência médica.

Após confirmar a morte do bebê, o corpo dele foi encaminhado para a maternidade do Instituto Saúde Elpídio de Almeida (Isea), também em Campina Grande.

Investigações:

O secretário de saúde do município, Gilney Porto, afirmou que a Secretaria está “avaliando toda a conduta médica do hospital”. Sobre a transferência do corpo do bebê para outra instituição, ele justificou que a ação foi necessária para que o corpo ficasse em uma câmera de resfriamento até que fosse examinado.

Gilney ainda informou que o bebê não tinha completado o esquema vacinal contra a doença. Mas a família nega. Ele disse que a Secretaria de Saúde vai investigar o caso.

O bebê que morreu tinha uma irmã gêmea. Ela está bem.

Fonte: Portal T5