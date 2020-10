Paraibano acusado de matar o avô por causa do salário é preso no Rio

By

Paraibano acusado de matar o avô por causa do salário é preso...

Um jovem de 18 anos foi preso nessa quarta-feira, 28, no Rio de Janeiro, suspeito de ter matado o próprio avô, de 83 anos, na cidade de Alagoa Grande, no Brejo paraibano. A motivação foi o dinheiro da aposentadoria que o idoso estava economizando.

Natanael Ferreira Borges é o principal suspeito do crime que ocorreu em agosto. Ele estava morando no Rio de Janeiro, desde o sepultamento do avô. Segundo informações policiais, o acusado confessou o crime e contou a motivação.

De acordo com o acusado, no dia da morte do idoso, houve uma discussão entre os dois porque o avô, José Ferreira da Silva, estava guardando o valor de R$ 3 mil e o neto pegou o dinheiro sem autorização.

Na volta do idoso do roçado para casa, ele foi atingido com golpes de faca.

A Polícia ainda informou que, no mesmo dia do sepultamento, Natanael saiu da cidade sem informar nada a família.

A prisão foi realizada através de uma ação conjunta entre as PMs da Paraíba e do Rio de Janeiro.

Fonte: Paraibaonline