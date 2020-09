Pazuello se reúne com presidente da Fiocruz para discutir produção e distribuição da vacina contra a Covid-19

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu nesta segunda-feira (31) com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, para discutir o cronograma de produção da vacina contra a Covid-19 no país. A presidente da Fiocruz ressaltou que a entidade está se esforçando para que os brasileiros tenham acesso à vacina no menor espaço de tempo.

Inicialmente, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve importar os produtos. A previsão é de que a vacina seja fabricada no país a partir de abril de 2021, na unidade técnico-científica Bio-Manguinhos.

No final de junho, a pasta firmou parceria a empresa farmacêutica AstraZeneca para a produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Cerca de R$ 1,9 bilhão devem ser investidos para a produção e aquisição do produto no Brasil.

