Eleições: Mesários começam treinamento nesta semana

O treinamento para os mesários que vão atuar nas Eleições Municipais, em novembro, será realizado preferencialmente pela modalidade a distância (Ead). A medida se faz necessária para evitar aglomerações e, consequentemente, exposição ao novo coronavírus.

A capacitação terá início a partir desta semana, no Portal de Educação a Distância do TSE. Os participantes também podem se preparar pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, que poderá ser baixado a partir do dia 31 de agosto nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

Para participar do curso, é necessário que a pessoa tenha sido convocada previamente pelo cartório eleitoral e ter recebido carta de convocação com as instruções para se inscrever no treinamento.

Por motivos relacionados à impossibilidade de acesso às plataformas digitais, problemas de conexão com a internet e outras restrições, alguns mesários poderão, excepcionalmente, receber treinamento presencial, observados todos os protocolos de segurança sanitária.

A conclusão do treinamento para o mesário que trabalhou nas eleições equivale a um dia de convocação, ou seja, dois dias de folga, nos termos do artigo 98 da Lei das Eleições e do parágrafo único do artigo 22 da Resolução-TSE 23.611/2019.

Fonte: Brasil 61