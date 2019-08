PB, bebê é internado por espancamento pela segunda vez em 5 dias. O principal suspeito das agressões é o padrasto, que fugiu.

Deu entrada pela segunda vez, em um intervalo de 5 dias, no hospital de emergência e Trauma de João Pessoa, uma criança que teria sofrido agressões físicas pelo próprio padrasto. A criança foi hospitalizada na tarde desta terça-feira (20), após buscar atendimento no Hospital Infantil Valentina Figueiredo.

A criança mora com a mãe e o padrasto na cidade de Mamanguape, no Litoral Norte da Paraíba, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital. Apesar da distância, a criança foi socorrida pelo avô, que mora em João Pessoa.

De acordo com o relato do avô, ele pediu ajuda a um terceiro para levar o neto ao hospital. Eles foram até a cidade de Mamanguape, no Litoral Norte do estado, e, quando viram sinais do espancamento, trouxeram o menino para o Hospital Infantil Valentina Figueiredo.

A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa informou ao Portal T5 que, pela gravidade do estado de saúde, o menino foi transferido, com o auxílio de uma ambulância do SAMU, do bairro Valentina Figueiredo para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

A unidade hospitalar informou que o menino chegou em estado grave, mas foi estabilizado. O Hospital de Trauma informou que, em cinco dias, essa é a segunda vez que a mesma criança é internada por espancamento. Na última quinta-feira (15), houve agressão e o menor precisou de atendimento na unidade.

Por volta das 16h30, a polícia informou ao Portal T5 que tomou conhecimento do caso e deteve a mãe da criança, que tem 17 anos e foi levada para a delegacia. O padrasto conseguiu escapar.

Por Carlos Rocha

Foto: Reprodução