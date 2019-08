CASO CAMPIMAGEM: polícia prende 8º acusado de participar de resgate de preso que acabou com morte de vigilante em CG

Na manhã desta terça-feira (20), a polícia prendeu no bairro José Pinheiro, em Campina Grande, o foragido Wesley Cavalcante Araújo, de 28 anos, acusado de assassinar um vigilante terceirizado da clínica Campimagem, em 25 de junho de 2018, no bairro da Prata, também em Campina Grande.

Outros sete homens foram presos pelo crime, e o inquérito já foi concluído. Apenas Wesley seguia foragido, em liberdade. “Com a prisão, foi finalizado o trabalho da polícia investigativa com o caso, uma vez que todos estão presos e sendo processados, e somente ele estava foragido.” Declarou a Delegada Nercília Dantas, responsável pelo caso.

O vigilante foi morto pelos bandidos durante um tiroteio em frente a clínica. Eles chegaram atirando e, ao ouvir os disparos, clientes e funcionários se esconderam em salas com medo da ação. A vítima reagiu e acabou morta.

O grupo agiu quando um carro do Presídio do Serrotão chegou com um preso de nome Gilson, para realizar exames. Neste momento, bandidos começaram a atirar no carro, na tentativa de resgatar o preso.

Fonte: PC em Ação