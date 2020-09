PDT recua e decide apoiar Ana Cláudia à Prefeitura de Campina Grande

Após ter anunciado o apoio à candidatura ao deputado Inácio Falcão (PC do B), o PDT recuou e decidiu se alinhar ao governador João Azevêdo (Cidadania), em Campina Grande. Nesta quinta-feira (17), a direção do partido anunciou publicamente apoio à candidatura de Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos) à Prefeitura campinense. A decisão foi formalizado na convenção municipal do partido, realizada na quarta-feira (16).

O anúncio foi feito diretamente a Ana Claudia pelo presidente do Diretório Municipal do PDT em Campina Grande, Gustavo Feliciano. ”Vim aqui para, com muita satisfação e com muita alegria, comunicar a decisão que formalizamos na nossa convenção de ontem, de apoiar o melhor projeto para Campina, representado pela candidatura de Ana Claudia”, afirmou Gustavo.

Falando em nome do Diretório Municipal e também em nome do deputado federal Damião Feliciano e da vice-governadora Lígia Feliciano, Gustavo disse que todos estão prontos para contribuir com a campanha de Ana. “Vamos arregaçar as mangas, o deputado Damião, a vice-governadora Lígia, todos nós, para trabalharmos juntos, unidos em nome de uma Campina Grande melhor”.

Ana Claudia agradeceu o apoio e destacou a importância do PDT, do deputado Damião e da vice-governadora Lígia no projeto de reconstrução de Campina Grande. “Muito obrigada, Gustavo. Com muita determinação e muita convicção vamos trabalhar juntos por Campina, em favor de uma cidade que não merece ser tratada como está sendo pela atual administração municipal”, destacou Ana, que tem o apoio do Cidadania.

Em João Pessoa, o PDT indicou Mariana Feliciano para vice da candidata a prefeita Edilma Freire (PV). Já o governador João Azevêdo indicou o vereador Léo Bezerra (Cidadania) para vice do prefeitável Cícero Lucena (PP).

Fonte: Paraíba Todo Dia