Perícia confirma que adolescente desferiu 40 golpes de faca na mãe; Veja depoimento de diretor Numol

Perícia no corpo da Viviane de Souza Rodrigues da Silva, 31 anos, concluiu que ela foi assassinada com 40 golpes de faca.

A informação foi confirmada pelo Instituto de Polícia Científica em Campina Grande no final da manhã desta terça-feira (24).

Segundo o diretor Márcio Leandro, em entrevista a Patrulha da Cidade/TV Borborema, dos 40 golpes, pelo menos 15 foram na face e na cabeça, sendo que dois desses golpes foram tão fortes que chegaram a arranhar o osso do crânio da vítima.

Viviane teve hemorragia e também foi atingida com um golpe no coração. Márcio informou que a vítima tentou se defender bastante. “Ela tinha várias lesões de defesa nas mãos, nos braços, lesão no pescoço, tórax, costas e coxas”, disse.

O crime

Na tarde desta segunda (23) um adolescente de 15 anos de idade foi apreendido em flagrante após assassinar a mãe com golpes de faca peixeira dentro de casa, na Rua Eulália Resende Pereira, Bairro de Bodocongó, em Campina Grande.

O crime ocorreu por volta das 13h30. O adolescente foi capturado nas Malvinas. A mãe dele foi socorrida para o Hospital de Trauma, mas já chegou sem sinais vitais.

