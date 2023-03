PF apura produção de conteúdos sexuais com criança na Paraíba.

A Polícia Federal (PF) investiga a produção e divulgação de material relativo a abuso sexual com uma criança de seis anos na Paraíba. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quarta-feira (22), na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa. A investigação tem com objetivo identificar a autoria dos crimes.

Foram recolhidos diversos equipamentos. Segundo a PF, a denúncia dá conta do compartilhamento das imagens em uma plataforma de compartilhamento de vídeos online. “Os fatos, ocorridos no ano passado, podem configurar o delito previsto no art. 241 – A do Estatuto da Criança e do Adolescente”, informou.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 16ª Vara Federal de João Pessoa. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Fonte: T5