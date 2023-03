Operação da PF contra falsificação de documentos é deflagrada em João Pessoa e em Patos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), uma operação contra crimes de falsificação de documentos por parte de representantes de uma empresa. Segundo a PF, endereços localizados na capital paraibana João Pessoa e em Patos, no Sertão da Paraíba, foram alvos da “Operação Apáte”.

De acordo com a investigação, representantes de um estabelecimento localizado em Patos teriam falsificado laudos psicológicos para homologação, junto à Polícia Federal, de cursos de vigilantes, nos anos de 2022 e 2023. A PF informou que os cursos sequer tinham sido realizados pelos alunos.

Ainda de acordo com a PF, mais de 20 policiais participaram da operação. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Patos, foram cumpridos. Em João Pessoa, as buscas foram realizadas nos bairros Portal do Sol e no Centro. Já em Patos, as buscas aconteceram no Centro e no bairro Brasília.

Os crimes de Falsificação de Documento Particular (art. 298, Código Penal) e Uso de Documento Falso (art. 304, Código Penal) são investigados. Nenhuma pessoa foi presa até o momento.

A Polícia Federal deve divulgar mais detalhes da ação em uma entrevista coletiva, ainda na manhã desta terça (21).

Fonte: G1