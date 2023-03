Prefeito de Cubati determina abertura de sindicância para apurar morte de criança em unidade de saúde

By

A prefeitura Municipal de Cubati, na pessoa do prefeito constitucional, José Ribeiro, vem, por meio desta publicação, informar a população que estão sendo tomadas as medidas cabíveis em relação ao óbito de uma criança de 5 anos ocorrido na Unidade Mista de Saúde Maria Lídia Gomes, na última sexta-feira, dia 17 de março de 2023.

Por determinação do prefeito, Ribeiro, a Procuradoria Jurídica recomendou a secretaria de Saúde a instauração de uma sindicância para apuração dos fatos, já tendo sido formada a Comissão com membros da Secretaria de Saúde, para apuração dos fatos na sua totalidade.

Apesar da apuração estar iniciando, informamos que a equipe atuante no referido atendimento a criança no dia do ocorrido, já foi afastada de suas respectivas funções até que os fatos sejam rigorosamente apurados.

A gestão Municipal lamenta este precoce falecimento e externa votos de profundo pesar a todos os familiares pela perda imensurável.

A gestão Municipal mesmo diante de todas as dificuldades, tem desenvolvido um trabalho sério e baseado em melhorias para a área da saúde e, não será conivente com nenhuma falha, e caso venha a ser comprovado os responsáveis serão punidos na medida que se atestem suas culpabilidades.

Fonte: Heleno Lima