Sesuma intensifica trabalho de limpeza urbana em toda cidade

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente(Sesuma), segue diariamente com os serviços de limpeza manual e mecanizada nos canais, galerias, varrição e capinação nas vias, catação, raspagem de meio-fio, pintura de postes e guias, entre outros. Para suprir a demanda, várias equipes são distribuídas pelos bairros, com a missão de deixar a cidade mais limpa e organizada. O secretário Geraldo Nobre Cavalcanti da Sesuma, afirmou que uma das prioridades da gestão Bruno Cunha Lima, é a limpeza urbana, pois garante qualidade de vida e saúde para a população e deixa ótima impressão para quem visita à cidade. “ O prefeito não mede esforços para nos garanti condições de trabalho, com compra de equipamentos, EPIs para nossos trabalhadores, fardamento, e temos feito nossa parte”, afirmou.

O secretário só lamenta o comportamento de uma minoria da população que insiste em fazer o descarte indevido de lixo utilizando terrenos baldios, canteiros, e até canais, onde jogam eletrodomésticos, móveis e sacolas de lixo. “ O que gastamos por mês para recolher este material daria para construir escolas, Unidades de Saúde, pavimentar ruas, mas infelizmente temos de lidar com este tipo de situação, disse Geraldo.

Recentemente, a praça José Lopes de Andrade, também conhecida como “Praça da Fiep”, margens do Açude Velho, recebeu os serviços de limpeza. Os conjuntos Acácio Figueiredo, Major Veneziano,Vila Cabral de Santa Terezinha, avenidas JK, Portugal e das Nações, 15 de Novembro,Almeida Barreto, Floriano Peixoto, Três Irmãs, também foram limpas esta semana .

Os bairros do Tambor, Liberdade, Catolé, Liberdade,Palmeiras, José Pinheiro,Jeremias, Malvinas, Mutirão, Belo Monte, foram beneficiados com retirada de entulhos, catação, varrição e pintura de meio-fio.

Outra operação grande foi feita no Canal do Araxá, com limpeza interna e externa com o uso de retro-escaveira, retirando lixo, lama e vegetação, atendendo pleito da comunidade, bem como foi feita capinação em toda sua extensão. Todos os canais da cidade são monitorados pelas equipes da Sesuma e Defesa Civil, principalmente os de Bodocongó, Prado, Tambor, Santa Rosa, Ramadinha, Três Irmãs, Malvinas, José Pinheiro e Araxá, e sempre é feita intervenção de limpeza.

Além desses serviços já citados, a Sesuma, através de serviço terceirizado pela empresa MB Limpeza Urbana, também realiza todos os dias, seguindo um cronograma para atender os bairros da cidade, os serviços de coleta de lixo domiciliar e também faz mutirões de retirada de lixeiras viciadas, que lideram entre os serviços que necessitam de manutenção, devido à reincidência da ação.

“Missão dada é missão cumprida”, assim vêm acontecendo com as nossas equipes da Sesuma, que não medem esforços para manter a cidade limpa. A eles a minha gratidão, mas é preciso que a população colabore”, disse o secretário .

Todas essas ações como: limpeza nas ruas , praças, feiras, escolas, cemitérios e ramais da cidade, a operação tapa buraco, pavimentação em paralelepípedos, recuperação de estradas, manutenção de rua , cuidar e preservar o meio ambiente, com planta de mudas, podação, é uma ação permanente da Sesuma.