PM Polícia Militar desarticula quadrilha que tocava o terror na zona rural de Pedras Fogo

A Polícia Militar desarticulou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (6), uma quadrilha que vinha sendo apontada como responsável por vários assaltos, nas últimas semanas, na zona rural de Pedras de Fogo. Quatro integrantes do bando foram detidos na operação deflagrada pela 1ª Companhia Independente da PM.

Com eles, foram apreendidas quatro armas de fogo que estariam sendo usadas para intimidar as vítimas e recuperadas duas motos roubadas. A operação contou com trinta policiais da 1ª CIPM e teve como alvo recuperar os produtos roubados e prender os envolvidos nos assaltos. Um dos detidos tinha mandado de busca e apreensão.

Os quatro, cujas identidades ainda estão sendo confirmadas, foram levados para a Delegacia de Polícia, em Pedras de Fogo.

Fonte: Repercute PB