Bruno lamenta a morte de Genival Lacerda e decreta luto oficial de três dias em Campina Grande

Prefeito destaca contribuição artístico-cultural do artista que celebrou o Nordeste

O prefeito Bruno Cunha Lima lamentou profundamente a morte, na manhã desta quinta-feira, 7, do cantor e compositor campinense Genival Lacerda, 89, em Recife. Após 35 dias internado por complicações causadas pela Covid-19, o artista veio a óbito.

Bruno Cunha Lima decidiu decretar luto oficial de três dias em Campina Grande, pelo falecimento do artista e ícone da música regional, que há várias décadas morava em Recife, mas nunca abandonou suas origens em Campina Grande.

Com seu estilo peculiar e identificado com as raízes regionais do Nordeste, Genival Lacerda gravou 70 discos e fez sucesso nacional em sua carreira, tendo emplacado vários sucessos que até hoje são regravados, por estrelas da música brasileira.

Homenagem

Como deputado estadual, em abril de 2016 (mês de aniversário do cantor e compositor), Bruno Cunha Lima prestou homenagem a Genival Lacerda e vários outros artistas, numa sessão especial da Assembleia Legislativa da Paraíba em Campina Grande. Foi concedida a Genival a Medalha de Mérito Cultural Ronaldo Cunha Lima.

Fonte: Codecom