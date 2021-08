Polícia Civil prende homem que matou desafeto a facadas dentro de um bar no município de Ingá

By

A Polícia Civil da Paraíba cumpriu na manhã desta terça-feira, 24 de agosto, o mandado de prisão preventiva em desfavor do homem que cometeu um homicídio dentro de um bar, no município de Ingá, na noite desse domingo, 22. O mandado judicial foi cumprido por policiais da 9ª DSPC, do GTE/Homicídios e da delegacia de Ingá.

O crime gerou grande repercussão porque foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando o suspeito confesso se aproxima da vítima e desfere vários golpes de faca, matando seu desafeto, que estava sentado em uma cadeira, de costas para o investigado.

De acordo com o delegado seccional Danilo Orengo, o suspeito estava sendo procurado pelas polícias desde a ocorrência do crime. Na manhã de hoje, o foragido resolveu se entregar.

“A pressão exercida pelas buscas das polícias Civil e Militar foi decisiva para fazer com que ele se entregasse. Por outro lado, o Poder Judiciário e o Ministério Público colaboraram bastante na concessão do mandado de prisão de forma rápida. Toda essa engrenagem é o que faz a segurança pública funciona”, disse o delegado.

O local combinado foi na BR-230, próximo a uma fábrica de alumínio. As equipes foram até o setor e encontraram o foragido com aspecto visivelmente abatido, com fome e aparentemente exausto.

“Como nós já tínhamos conseguido o mandado de prisão, ele ficou preso e será encaminhado a uma unidade prisional”, concluiu Orengo.



Fonte: Ascom