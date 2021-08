Tratamento que Bolsonaro dá a Mourão gera mal-estar com as Forças Armadas

A maneira como Bolsonaro se refere publicamente e nos bastidores a Mourão é descrita por militares de alta patente como “no mínimo, descortês”

247 – “Nada tem causado mais mal-estar entre Bolsonaro e as Forças Armadas do que a forma como o presidente tem tratado seu vice, Hamilton Mourão. A maneira como Bolsonaro se refere publicamente e nos bastidores a Mourão é descrita por militares de alta patente como ‘no mínimo, descortês’ ”, escreve a jornalista Bela Megale no Globo .

Os ataques de Bolsonaro ao general desgastam a imagem do ocupante do Palácio do Planalto entre militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

“Integrantes das Forças Armadas afirmam que Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, tem o respeito dos demais por ser o chefe, o presidente da República. Destacam, porém, que a referência dentro das Forças é o general de quatro estrelas, a patente máxima do Exército, ou seja, Hamilton Mourão”, acrescenta a jornalista.

Fonte: Folha PB