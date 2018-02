Pré-Vestibular Solidário da UFCG inscreve no campus Sousa

São oferecidas 120 vagas, sendo 60 pela manhã e 60 à noite

Prosseguem até o dia 14 de março as inscrições para o curso Pré-Vestibular Solidário do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Sousa. São oferecidas 120 vagas, sendo 60 pela manhã e 60 à noite.

O cursinho destina-se a alunos que tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas ou tenham sido bolsistas integral em escola particular e que não tenham participado do PVS em anos anteriores.

As inscrições devem ser feitas na Coordenação do PVS, na unidade do CCJS localizada no centro de Sousa. Elas serão efetuadas até o preenchimento das vagas disponíveis. Após o preenchimento, será criada uma lista de espera a ser atendida conforme haja desistência.

As aulas serão realizadas a partir do dia 23 de abril na unidade do CCJS do centro de Sousa, da segunda à sexta. Pela manhã, das 08h às 11h15min, e à noite, das 19h às 22h.

