Com Zenóbio e Camila Toscano, Romero prestigia a Festa da Luz, em Guarabira

Atendendo a convite do colega Zenóbio Toscano (PSDB), de Guarabira, o prefeito Romero Rodrigues prestigiou, na noite desta quinta-feira, 1, a tradicional Festa da Luz, que voltou a reunir um público estimado em 40 mil pessoas no Parque Poeta Ronaldo Cunha Lima.

Romero, pré-candidato tucano ao Governo do Estado, foi acompanhado por um grupo de correligionários e, antes, passou no município de Sapé, onde foi recepcionado em jantar na residência do presidente da Câmara Municipal, vereador Johni Rocha (PSDB), que também se integrou à visita a Guarabira.

Em Guarabira, Romero Rodrigues e comitiva foram recepcionados por Zenóbio Toscano e a filha, deputada estadual Camila Toscano. Acompanharam o prefeito campinense na visita a uma das mais importantes festa de rua da Paraíba o deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) e os vereadores Márcio Melo (PSDC), vice-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, e Teles Albuquerque, que está licenciado por ser secretário de Esportes, Juventude e Lazer campinense. O suplente de vereador Rafa Sousa (PSDB), o Rafafá, também acompanhou Romero na agenda.

Por volta das 22h, Zenóbio e Camila Toscano ciceronearam Romero e convidados na visita ao Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima, às margens da rodovia PB 073, no trecho que liga a cidade a cidade de Pirpirituba. O prefeito campinense, que foi entrevistado por equipes de várias emissoras de rádio locais e da região, elogiou a dimensão que a festa tomou este ano, com uma estrutura ainda maior para receber grandes públicos em seus quatro dias de realização, com um ampliado número de camarotes, área de alimentação, parque de diversões e um palco gigante.

Durante sua visita a vários pontos do parque e aos camarotes, Romero teve oportunidade de saudar e abraçar a ex-prefeita Léa Toscano, primeira dama de Guarabira, que já o aguardava com parte da família no local, e manter contato com dezenas de pessoas, provenientes de Campina Grande e vários outros municípios, atendendo os convites para registrar o encontro com fotos e selfies. O prefeito se encontrou, na festa, com o prefeito de Lagoa de Dentro, Fabiano Pedro (PSD) e a vice-prefeita de Alagoinha, Maria Rodrigues (PSDB).

Com Wesley Safadão

Ainda acompanhado por Zenóbio e Camila, Romero foi entrevistado no estúdio montado pela TV Tambaú na festa, que fez transmissões ao vivo do evento, pelos apresentadores Sâmia Maia e Rubens Júnior. O prefeito e pré-candidato a governador elogiou a qualidade da gestão do colega de Guarabira, destacando não ser nenhuma surpresa pela competência e dedicação de Zenóbio às missões que abraça.

Em seguida, Romero Rodrigues foi ao camarim pela principal atração da noite na Festa da Luz, o cantor Wesley Safadão, que recepcionou as lideranças e conversou animadamente com os prefeitos e a deputada Camila Toscano sobre o evento. Com Romero, renovou seu desejo de participar da edição 2018 do Maior São João do Mundo. “A recíproca da cidade é verdadeira”, brincou o tucano. Por volta de meia-noite, Romero e comitiva voltaram para Campina Grande.

Em Sapé, recepção calorosa pelo aliado Johni Rocha

A caminho de Guarabira, Romero e comitiva foram recebidos pelo correligionário Johni Rocha, presidente da Câmara de Vereadores, num jantar em sua residência. Lá, o prefeito campinense também concedeu entrevista a radialistas e blogueiros do município.

Prestigiaram o jantar os vereadores Adriano José dos Santos (PSD), Robson Coruja (PTB), Bainha da Banca (PP), Wilson Cavalcanti (PP) e Nego Simplício (PT), além da suplentes Maricleide e Claudete. O ex-prefeito Tota Leôncio também se fez presente à recepção.

