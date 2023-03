CUBATI: Caso de criança autista que veio a óbito em UBS é denunciado à polícia e familiares pedem justiça

Uma criança de 5 anos veio a óbito em uma UBS do município de Cubati, na última sexta-feira (17), e o caso deve ser apurado. Segundo as informações obtidas nesta segunda-feira (20), os pais registraram um Boletim de Ocorrência, e a Polícia Civil deverá investigar se houve negligência médica na morte do garoto.

Jaqueline, mãe da criança, relatou a nossa reportagem, que o menino se queixava de fortes dores e estava com febre, diarreia e tosse, e foi levado para a UBS localizada no Enduro na quarta e na quinta-feira.

“Meu filho estava doente desde o domingo e na quarta-feira fui com ele para a UBS do Enduro. O médico que atendeu disse que meu filho não estava sentindo dor nenhuma, e passou um xarope para tosse e remédio para diarreia. Vim para casa e na quinta meu filho ainda continuava muito doente, e eu como mãe, levei ele novamente”, disse.

Diante da não melhora, a mãe levou a criança na sexta-feira (17) para a UBS do Alto dos Bentos, que funciona como hospital, e lá o menino veio a óbito. O garoto era autista, e algumas crianças com autismo podem ter uma pré-disposição a problemas de saúde. Jaqueline contou que tentou falar que o filho tinha alguns problemas de saúde, para que se tivesse o devido cuidado diante dos sintomas que a criança estava sentindo. Segundo ela, não foi ouvida e o médico disse que o garoto não tinha nada, que a dor que estava se queixando ‘era coisa da cabeça dele’.

“Ele disse na minha frente que tudo que meu filho estava sentindo era coisa da cabeça dele, e o que poderia fazer era passar dipirona e outro xarope para tosse, porque meu filho não tinha nada. Ele praticamente chamou meu filho de louco”, contou.

Segundo as informações, o Hospital de Cubati foi fechado para uma eventual reforma e a UBS do Alto dos Bentos foi adaptada para funcionar como uma espécie de ‘hospital’. A mãe disse ainda que pediu e implorou para o filho ser encaminhado para o Hospital de Picuí, já que a criança não tinha melhora e em Picuí poderia ter uma maior assistência, porém não foi atendida em seu pedido.

“Eu pedi, implorei, chorei tanto para que ele encaminhasse meu filho para Picuí e ele não mandou. Eles mediam a febre e não dava nada, só que meu filho suava muito, passava a noite inteira tossindo e se queixava de muita dor. Ele tava com anemia, sem comer desde o domingo e não passaram nem um soro. O médico veio ver como ele tava, falou com o menino, não falou nem comigo, e disse que não mandou nada para Picuí, debochando da minha cara”, afirmou.

Revoltada e emocionada, a mãe relatou que viu seu filho dar o último suspiro. Ela cobra providências, e juntamente com os demais familiares, pede justiça, uma vez que o menino veio a óbito por falta de assistência adequada e pura negligência médica.

“Não quiseram mandar para Picuí e passaram uma nebulização. Eu mesma segurei meu filho nos braços. Eles deram nebulização com eu segurando ele, e ele nunca tinha tomado nebulização na vida. Quando a nebulização acabou senti meu filho afracando em meus braços, a enfermeira veio e levaram ele para a cama. Meu filho ainda tentou reagir, pedindo para ir para casa, e nisso ele foi se deitando, e eu do lado dele dizendo para ele se acalmar e que logo ele iria para casa, nisso desmaiou com olho aberto nos meus braços. Levaram ele para a emergência e o menino deu o último suspiro e eu comecei a passar mal ao ver o que estava acontecendo com meu filho, que sofreu tanto. Isso tudo foi culpa deles”, relatou muito emocionada e abalada.

Segundo informou Jaqueline, nesta terça-feira (21), testemunhas, acompanhadas por um advogado, devem ser ouvidas na delegacia de Cubati.

O vereador de Cubati, Ramalho Silva, em contato com nossa reportagem, revelou que anexou o Boletim Ocorrência feito pelos pais da criança a uma denúncia encaminhada para o Ministério Público da Paraíba, que também deve acompanhar o caso.

O Se Liga PB continuará acompanhando o caso, e se coloca à disposição da Secretaria de Saúde de Cubati para esclarecimentos. Tentamos contato com a secretária Elaine Cristina, e a resposta que obtivemos foi que nesta segunda-feira (20), seria emitida e encaminhada uma nota sobre o assunto, porém até o momento nada foi enviado ou publicado.

Fonte: Se Liga PB