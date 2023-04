Prefeitura de Riacho dos Cavalos, na PB, abre seleção com 73 vagas

A Prefeitura de Riacho dos Cavalos, no Sertão da Paraíba, está com inscrições abertas no processo seletivo para o preenchimento de 73 vagas. As inscrições acontecem até o dia 1º de maio. Os salários variam entre R$ 1.302 e R$ 3.315, e as vagas são para as secretarias de Saúde e Educação do município.

Confira aqui o edital.

De acordo com o certame, são oferecidas 10 vagas para a Secretaria de Saúde e 63 vagas para a Secretaria de Educação. Os cargos são de níveis fundamental incompleto, médio e superior. Para os cargos de nível fundamental e médio, a seleção vai contar com prova escrita, além de outras etapas. Já os cargos de nível superior têm seleção por meio de avaliação de títulos e experiência, além de entrevista.

O cargo com mais vagas é o de auxiliar de serviços da secretaria de educação, com 15 vagas para pessoas com ensino fundamental incompleto. Já os cargos com salários mais altos são os de psicopedagogo e professor do ensino fundamental, também da secretaria de educação, e ambos de nível superior.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da organizadora, até o dia 1º de maio, e custam R$ 65 para os cargos de nível fundamental; R$ 75 para os cargos de nível médio e R$ 85 para os cargos de nível superior.

As provas objetivas para os cargos de níveis fundamental e médio estão previstas para acontecer no dia 14 de maio.

Fonte: T5