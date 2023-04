PRF reforça fiscalização e restringe tráfego de veículos pesados no feriadão de Tiradentes

By

PRF reforça fiscalização e restringe tráfego de veículos pesados no feriadão de...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba inicia à 0h desta quinta-feira (20) a Operação Tiradentes 2023, que se estende até o domingo (23). Equipes vão reforçar a fiscalização do trânsito para prevenir acidentes e reduzir índices de criminalidade, além de garantir a fluidez no trânsito.

Não serão toleradas condutas que apresentem risco à segurança viária, como embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso do capacete, do cinto de segurança e dos dispositivo de retenção para crianças, além do uso indevido dos acostamentos.

A fiscalização será reforçada com base em critérios técnicos-estatísticos e análise da gestão local sobre os trechos com maior acidentalidade e criminalidade, considerando também o aumento do fluxo de veículos, principalmente nos trechos de região metropolitana.

Restrição de tráfego

Ficam proibidos de circular, em rodovias federais de pista simples, os veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

A restrição abrange os trechos rodoviários de pista simples na BR-230, do quilômetro 160, em Campina Grande, até o quilômetro 510, em Cajazeiras, conforme o calendário abaixo:

20/04/2023 (quinta-feira): 16h às 22h

21/04/2023 (sexta-feira): 6h às 12h

23/04/2023 (domingo): 16h às 22h

Dicas de segurança

A PRF divulgou orientações de como utilizar as rodovias federais de forma segura no feriadão de Tiradentes:

– Planeje a viagem. Identifique previamente os locais para abastecimento, alimentação e descanso no trajeto. Lembre-se: o motorista deve estar em plenas condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo e isso inclui estar descansado e atento;

– Faça uma revisão no veículo antes de iniciar a viagem. Verifique as condições e existência dos itens de segurança obrigatórios, tais como: pneus (incluindo estepe), palhetas dos limpadores de para-brisas, itens de iluminação e sinalização (triângulo de sinalização, faróis, luzes de freio, luzes de ré, dentre outros);

– Se beber, não dirija. Essa combinação pode custar sua vida e de outras pessoas;

– Ao entrar no veículo coloque o cinto de segurança e certifique-se que todos os ocupantes do veículo estejam fazendo o uso do mesmo antes de iniciar o deslocamento. Essa dica se aplica também para aquelas pessoas que viajarão usando ônibus interestadual de passageiros;

– Mantenha os faróis ligados em pista simples e também sob chuva. Seu veículo ficará mais visível para os demais condutores e pedestres;

– Em caso de emergência ou apoio da PRF, ligue para o telefone 191 ou entre em contato através do aplicativo PRF Brasil disponível para Android e IOS.

Fonte: Ascom