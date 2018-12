Prefeitura lança Pré-Carnaval 2019 de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizará no próximo dia 12 de dezembro, às 9h, na Associação Campinense de Imprensa o lançamento do Pré-Carnaval 2019 de Campina Grande.

Na ocasião, serão apresentados todos os participantes do evento carnavalesco de Campina Grande, calendário de atividades e lançamento oficial da marca do Carnaval da cidade.

Ainda sobre a participação dos blocos carnavalescos da semana que antecede a grande festa carnavalesca, a exemplo do Bloco da Saudade, Bloco do Ferro, Rubacão da Socorro, Alô Beguinha, Bloco do Imprensados, entre outros, novas inscrições para os blocos que desejarem participar da Semana Pré-Carnaval de Campina estarão abertas através do vivacampina.com.br/eventos/envie. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de dezembro.

