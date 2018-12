Décima conquista renova dinastia do Palmeiras nacionalmente

A partir de 2015, o clube voltou a habitar o topo no futebol nacional e viveu nesta temporada a coroação desse processo

O torcedor do Palmeiras tem uma nova palavra para repetir com orgulho a partir de agora: decacampeão. O clube mais vencedor de competições nacionais ampliou a liderança nesse quesito ao alcançar a décima taça do Campeonato Brasileiro e consolidar nestes últimos anos uma rotina similar à vivida em outras épocas da história: ter um esquadrão protagonista no cenário nacional da sua era.

Comparar o momento recente do Palmeiras a outras passagens do clube vividas no passado não é um exagero. Depois de se livrar do rebaixamento em pleno ano do centenário, em 2014, o Palmeiras conseguiu construir uma nova fase. Nas últimas quatro temporadas foram três títulos nacionais (dois do Brasileirão e um da Copa do Brasil) e um vice do Brasileirão, em 2017.