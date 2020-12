Presidente do PP na Paraíba ignora concorrência e aposta fichas em Romero para o Governo, em 2022: “Um bom candidato”

By

Presidente do PP na Paraíba ignora concorrência e aposta fichas em Romero...

Apesar de o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) e do prefeito Luciano Cartaxo (PV) também ter colocado o nome à disposição da oposição para disputar o Governo da Paraíba nas eleições de 2022, por enquanto, é o atual prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD) que vem ganhando adesão e apoio de aliados.

Nesta segunda-feira (14), durante entrevista, foi a vez do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, que é o presidente estadual do PP na Paraíba. endossar o nome do gestor campinense para sucessão estadual.

– Ele é um bom candidato e demonstrou as suas qualidades como prefeito de Campina Grande. Ele faz obras demonstrando a sua capacidade – destacou Enivaldo (foto).

Ainda no primeiro turno do pleito, logo após parabenizar Bruno Cunha Lima (PSD) por sua vitória nas eleições para prefeito de Campina Grande, Romero anunciou que tem intenção de concorrer às eleições para o governo do Estado em 2022.

– Se for da vontade de Deus, estou à disposição -, pontuou.

Fonte: Blog do Ninja