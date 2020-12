João Azevêdo anuncia abertura de 120 novos leitos para Covid-19 e aquisição de três milhões de seringas

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (14), a abertura de mais 120 novos leitos para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Ele ainda ressaltou que o Governo do Estado está adquirindo mais 3 milhões de seringas para a vacinação contra coronavírus. O anúncio foi feito durante o programa ‘Fala Governador’, transmitido em cadeia estadual pela rádio Tabajara e pelas redes sociais do governo.

João Azevêdo comentou que o Governo do Estado determinou, há poucos dias, a abertura de novos leitos nas unidades que são referências para a Covid-19 no Estado, contemplando o Hospital de Clínicas de Campina Grande, o Hospital Regional Janduhy Carneiro, em Patos, o Hospital Wenceslau Lopes, em Piancó, e em Cajazeiras. “Abrimos 36 leitos de UTI e mais 25 leitos de enfermaria, totalizando 61 leitos. Hoje determinamos a Secretaria de Saúde que dentro dessas unidades, nós possamos abrir mais 74 leitos de enfermaria, 34 leitos de UTI e 12 leitos que chamamos de Unidade de decisão clínica, os quais são dotados de toda infraestrutura de uma UTI, entretanto, antes de colocar o paciente na UTI, ele vai passar por este leito e se o resultado for satisfatório, o paciente já pode voltar para a enfermaria sem ter que ir pra UTI”, explicou o governador.

E continuou: “Até o dia 31 de dezembro, o Governo do Estado estará abrindo mais 120 leitos, o que vai totalizar só em dezembro a disponibilização de 99 leitos de enfermaria, 12 leitos de Unidade de decisão e 70 novos leitos de UTI. Então, agora em dezembro, teremos a disponibilidade de 181 leitos e percebam que basicamente são leitos a partir de Campina Grande. Isso porque temos os dados que mostram que a região do sertão é onde, hoje, se concentram o maior número de casos”, pontuou.

O governador ainda pediu para que a população continue se prevenindo contra o coronavírus e enfatizou que o estado está com um Plano organizado para a vacinação. “Cuidado com a higiene das mãos, use máscaras, mantenha o distanciamento social, não participe de aglomerações. Se você quer comemorar o réveillon de 2021, é preciso que tenhamos muito cuidado no réveillon de 2020. Já estamos com o Plano de Vacinação pronto, aguardando a aprovação da liberação da vacina. Já estamos com 220 mil seringas em estoque e estamos adquirindo mais 3 milhões de seringas em uma licitação que acontecerá ainda este mês”, afirmou João Azevêdo.

Fonte: Ascom