Rafafá toma posse na Câmara Federal e vai defender o SUS, educação pública e bandeiras do movimento LGBTQIA+

O suplente de deputado federal Rafael Pereira Sousa, mais conhecido como Rafafá, tomou posse na tarde desta terça-feira (13) na Câmara Federal, assumindo o mandato a partir da licença parlamentar do titular, Pedro Cunha Lima (PSDB). A posse aconteceu durante a Sessão Deliberativa e foi conduzida pelo presidente da Casa, Arthur Lira.

“Agradeço ao povo da Paraíba, que historicamente me coloca aqui, um nato representante do povo humilde, de família simples, que tenho orgulho gigante em dizer que faço parte daquela terra, da minha amada Campina Grande, cidade do Maior São João do Mundo. Prometo nesses 120 dias representar o povo que realmente precisa, porque eu venho dele, da Feira da Liberdade de Campina para o Brasil”, disse Rafafá em seu discurso de posse, após realizar juramento em plenário.

Entre as ações que pretende defender na Câmara, o deputado afirmou que a prioridade será a defesa do SUS e a educação pública; além da causa animal, da valorização da cultura e dos artistas populares; a luta contra o preconceito racial e a intolerância religiosa e bandeiras do movimento LGBTQIA+.

“Minha bandeira principal é o povo. Eu sou uma pessoa de vida muito simples e conheço de perto a realidade da maioria da população brasileira, que é aquela que depende do SUS, que estuda em escola pública, que luta por qualificação para poder ter acesso ao mercado de trabalho, aquela população que tantas vezes é excluída, vítima de preconceito, por ser negro, pobre, gay. Essa é a maioria da população brasileira”, comentou.

Perfil – Natural de Campina Grande, Paraíba, Rafael Pereira Sousa, mais conhecido como Rafafá, tem 30 anos. Ele já se candidatou a vereador do seu município de nascimento nos anos de 2016 e 2020. Em 2018, realizou campanha para o cargo de deputado federal e recebeu 13.940 votos. Na Rainha da Borborema, tem atuação marcada em favor da causa animal, dos direitos da população pobre e nas pautas LGBTQIA+.

Fonte: Paraíba Todo Dia