Viatura da PM colide com muro durante perseguição a motociclista no centro de Patos

Viatura da PM colide com muro durante perseguição a motociclista no centro...

Foi registrado por volta das 11:40h da manhã dessa quarta-feira, dia 14/04 um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar (BPTRAN) que estava em uma perseguição a um motociclista que desobedeceu a ordem de parada.

A Viatura colidiu com um muro de uma construção na rua José Genuíno, no centro de Patos.

O suspeito acabou se evadindo do local.

Nenhum policial ficou ferido, apenas danos materiais.

Um vídeo postado nos grupos de whatsapp por um popular que se encontrava no local mostra mais detalhes.

Fonte: Blog do Jordan Bezerra