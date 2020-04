No próximo domingo (19), o cantor Roberto Carlos completará 79 anos de vida e resolveu comemorar a data com uma live pelo canal do YouTube. O show virtual começará às 19h45min e terá duração de 45 minutos e a Globo vai exibir parte do show entre o ‘Domingão do Faustão’ e o ‘Fantástico’, que irá acontecer na casa dele na Urca, zona sul do Rio. Roberto Carlos estará acompanhado apenas do maestro Eduardo Lages e de Tutuca Borba, nos teclados.

Fonte: O Dia