Estado autoriza que ônibus intermunicipais voltem a circular

Resolução publicada nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial do Estado autoriza empresas de transporte intermunicipal a retomarem a operação de algumas linhas a partir da próxima segunda-feira (20). A decisão atende a um pedido do sindicato que congrega as Empresas Permissionárias do Transporte Intermunicipal de Passageiros (Setrans-PB): Viação Rio Tinto, Empresa Viação São José, Expresso Guanabara e Transportes Real Ltda.

Conforme o texto, as empresas devem operar com frota reduzida e obedecer às regras de segurança sanitária em prevenção ao novo coronavírus, garantindo a desinfecção dos ônibus intermunicipais antes da partida e logo após a chegada ao local de destino. Aos funcionários das empresas, é obrigatório o uso de máscaras.

Na resolução, o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) reconhece que o Estado não poderia ficar insensível ao pedido do Setrans-PB, uma vez que, em situações especiais, as pessoas precisam se deslocar de uma cidade para outra para tratar de assuntos inadiáveis.

Fonte: Portal Correio