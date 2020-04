Romero comanda a distribuição, nas filas de rua da Caixa Econômica, das primeiras 500 mil máscaras adquiridas pela Prefeitura de Campina Grande

O prefeito Romero Rodrigues acompanhou, na manhã desta sexta-feira, 17, a distribuição das primeiras máscaras do pacote de meio milhão de unidades que a Prefeitura de Campina Grande está adquirindo para as ações de prevenção ao avanço da Covid-19 na cidade. A iniciativa faz parte de uma série de medidas já implantadas ou em fase de execução para o combate ao coronavírus.

O primeiro ponto no Centro, onde a equipe da prefeitura iniciou a distribuição das máscaras, foi em frente à agência da Caixa Econômica Federal, na Rua Presidente Epitácio Pessoa. Como tem sido corriqueiro nos últimos dias, uma aglomeração considerável de pessoas se verificou em frente à agência. Acompanhou o prefeito na ação a Brigada da Limpeza da Prefeitura – formada por servidores da STTP, Sesuma e Secretaria de Saúde –, promovendo a desinfecção de calçadas e também abordando as pessoas na fila da CEF, com borrificação de álcool gel.

Em transmissão pelas redes sociais, Romero destacou a importância da iniciativa, ressaltando ser o uso de máscara uma forma de prevenção fundamental, daí a distribuição acontecer de forma sistemática e em massa, garantindo também que o número de máscaras será superior ao próprio número de habitantes de Campina Grande. “Não adianta recomendar certas orientações sem, ao mesmo tempo, dar condições para que as pessoas se protejam. Por isso, aqui estamos consolidando uma política de efetiva proteção à comunidade”, afirmou.

De acordo com o prefeito, a distribuição também acontecerá no Terminal de Integração, feiras e mercados, ruas centrais, pontos de ônibus e muitos outros locais. Conforme avaliou preliminarmente o efeito já é positivo, pois assim que recebem as máscaras as pessoas já passam a usá-las. Linha de frente

O prefeito Romero Rodrigues enfatizou, durante as transmissões pelas redes sociais, que também é essencial a permanência em casa de pessoas que integram grupos de riscos, tais como idosos, diabéticos e cardíacos, sendo esta mais uma medida preventiva consagrada até mesmo em nível internacional. Sempre na linha de frente dessas ações, o prefeito Romero Rodrigues lembrou que, desde o início da pandemia,ntem acompanhando pessoalmente a implantação e todas as medidas e ações fundamentais ao enfrentamento do Covid-19 em Campina Grande, tendo para tanto o acompanhamento de técnicos e secretários. Nesta manhã, ao seu lado, estiveram coordenando a distribuição de máscaras os secretários Felipe Reul (Saúde), Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico) e Tovar Correia Lima (Planejamento) além do superintendente Félix Neto, da STTP e do presidente Asfora Neto (Urbema), dentre outros auxiliares.