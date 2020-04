Homem é executado com mais de 20 tiros e tem faca cravada nas costas, na Capital

By

Homem é executado com mais de 20 tiros e tem faca cravada...

Um homem identificado como Evaldo Honorato dos Santos, de 36 anos, foi assassinado de forma cruel, na noite desta quinta-feira (16), no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. O crime ocorreu na ladeira da Rua José Tavares.

A vítima é conhecida na região como “Coroa”. Ele estava trafegando de moto na região quando foi surpreendido por alguns homens. Eles efetuaram cerca de vinte tiros contra Evaldo, e, quando já estava caído no chão, cravaram uma faca em suas costas.

A Polícia Militar não antecipou no local as razões do crime e nem quem seriam os suspeitos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Homicídios), já iniciou o processo de investigação.

Fonte: Portal WSCOM