Romero comemora recorde: Maior São João do Mundo 2019 foi aprovado por 98,6% dos turistas, atesta Instituto 6Sigma

Campina Grande realizou, em 2019, a melhor edição da história do seu tradicional Maior São João do Mundo.

Foi o que destacou, com entusiasmo, o prefeito Romero Rodrigues, ao tomar conhecimento dos números divulgados em pesquisa realizada pelo grupo 6Sigma sobre o mais importante evento turístico da cidade.

De acordo com a pesquisa, realizada durante os 31 dias da festa e encomendada pelo Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Campina Grande (SindCampina), entre junho e julho, o percentual de aprovação da hospitalidade dos campinenses atingiu o patamar de 97,3%.

Também tiveram níveis de aprovação elevados itens como: a cidade de forma geral (96,7%), Parque do Povo (95%), atendimento na rede hoteleira (94,7%), segurança no Parque do Povo (94%), atendimento em locais frequentados pelos turistas (93,4), limpeza do Parque do Povo (91,4%) e acesso ao evento (89,6%). A segurança na cidade, de forma geral, foi aprovada por 82% dos turistas.

Além de turistas de países como Estados Unidos, Filipinas e Portugal, a cidade recebeu visitantes de todas as regiões do pais. A região Nordeste foi responsável pelo envio de 73,9% dos turistas (sobretudo do Estado de Pernambuco, com 16,4%), seguida da Sudeste (17% e Norte (4,2%).

De acordo com o prefeito Romero Rodrigues, o evento em 2019 foi pleno de sucesso e no próximo ano vai alcançar níveis ainda mais elevados quanto ao fluxo turístico, geração de empregos e outros aspectos positivos. Fez questão de agradecer a todos os segmentos que possibilitaram o êxito do evento, a exemplo do empresariado, órgãos de segurança pública, secretarias municipais, imprensa e demais parceiros da festa.

Presenças

Ainda prestigiaram a divulgação da pesquisa os vereadores Aldo Cabral, Marcos Raia, Alcindor Vilarim e Sargento Neto; secretários Bruno Cunha Lima (Chefia de Gabinete), Teles Albuquerque (Sejel), Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico), Celino Neto (Coordenador de Turismo), Geraldo Nobre (Sesuma); empresários e representantes do trade turístico e muitas outras personalidades.

Fonte: Codecom