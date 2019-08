PARAÍBA“Decisão do TJ em acatar denúncia do MP mostra que a Operação Calvário não é falácia”, diz Wallber

By

O deputado estadual Wallber Virgolino (Patriotas) comentou nesta terça-feira (30) decisão do juiz substituto da 5ª Vara Criminal, Adilson Fabrício Gomes Filho, que recebeu denúncia do Ministério Público da Paraíba e tornou réus o ex-procurador Gilberto Carneiro e sua secretária Maria Laura Caldas de Almeida, investigados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, no âmbito da Operação Calvário, que investiga uma organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos. Gilberto e Laura foram denunciados pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A operação, deflagrada em 2018, já é responsável pela recuperação de quase R$ 5 milhões.

Para Wallber Virgolino, a decisão do judiciário em acatar a denúncia demonstra que a Operação Calvário não é falácia.”Não é nenhum tipo de perseguição a nenhum político. É a realidade, o que nós há oito anos enxergamos, não apenas eu, mas a imprensa e a população paraibana, corrupção”, disse o deputado. “E olhe que a pessoa mais ligada ao ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), que é Gilberto Carneiro, está indiciada”, pontuou.

Ainda segundo o deputado, os próximos desdobramentos da operação podem atingir diretamente o ex-governador Ricardo Coutinho. “Demonstra que efetivamente ele tem que colocar as barbas de molho. A operação calvário está “batendo à sua porta” e tenho absoluta certeza que vai entrar”, disparou o parlamentar.

Fonte: paraibaradioblog