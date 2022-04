SANTA RITA (PB): Governo Federal entrega 500 moradias a famílias de baixa renda do município

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entregou, nesta quarta-feira (27), 500 moradias a famílias de baixa renda da cidade de Santa Rita, na Paraíba. O Loteamento Novo Bairro vai beneficiar cerca de 2 mil pessoas com a casa própria.

A secretária nacional de Habitação substituta, Teresa Maria Schievano Paulino, participou da cerimônia de repasse das chaves do residencial. Durante o evento, ela ressaltou o compromisso do MDR com a população brasileira.

“A entrega de uma obra representa a materialização do trabalho do MDR na garantia de moradia à população. Além disso, a conclusão de obras, independente de quando elas foram iniciadas, é um compromisso da atual gestão, em respeito aos beneficiários”, destacou.

O residencial integra o Programa Casa Verde e Amarela e recebeu R$ 26,5 milhões em investimentos federais, além de contrapartida de R$ 7,5 milhões do governo estadual para a retomada das obras, em maio de 2020, totalizando R$ 34,1 milhões em investimentos.

A pedagoga Albênia Benedito Pereira, 39 anos, foi uma das contempladas com a chave da casa própria. Ela comemorou a conquista da nova moradia, onde vai morar junto com o marido e os dois filhos. “Vamos deixar de estar em casa de terceiros, casas de parentes, para ter algo nosso. Dentro dessa expectativa, estamos buscando qualidade de vida”, celebrou.

Os imóveis têm 43,54 m² de área e contam com infraestrutura completa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem.

O Loteamento Novo Bairro conta com sistemas de abastecimento de água, coleta de esgoto, iluminação pública, energia elétrica e pavimentação, além de drenagem de águas pluviais. Também há creche, escola, posto de saúde e de segurança nas proximidades, além de transporte público.

Casa Verde e Amarela

Lançado pelo Governo Federal em agosto de 2020, o Programa Casa Verde e Amarela busca facilitar o acesso à moradia digna. Com avanços e novidades, permitiu que mais de 1,25 milhão de unidades habitacionais fossem entregues em todas as regiões do País desde 2019 – uma média de 1,1 mil por dia. Com isso, cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas com a casa própria.

Fonte: Brasil 61