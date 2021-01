Secretaria de Saúde de Campina Grande recebe 3.210 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz

A Secretaria de Saúde de Campina Grande recebeu no final da manhã desta segunda-feira, 25, as 3.210 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz. As doses foram armazenadas e os profissionais da Coordenação Municipal de Imunização receberão um treinamento, do Ministério da Saúde, para iniciar a aplicação das vacinas.

“Essas novas vacinas vão permitir que a gente possa dar continuidade na primeira etapa da campanha de imunização com os grupos que estão sendo vacinados. Nós vamos aplicar todas as 3.210 doses, considerando que a segunda dose dessa vacina é administrada com 90 dias e o Ministério da Saúde já sinalizou que, dentro desse prazo, chegarão mais doses”, disse o secretário municipal de Saúde, Filipe Reul.

A Secretaria de Saúde permanece aplicando as doses da vacina CoronaVac, que chegaram ao município na semana passada. Das 4.194 doses recebidas, já foram aplicadas 2.203, sendo 1.140 em profissionais de saúde e 63 em idosos vivendo em casas de longa permanência.

Foram imunizados trabalhadores com atuação na linha de frente do tratamento com pacientes da Covid-19 que atuam nos serviços de saúde. “Vacinamos todos os profissionais do Complexo Hospitalar Municipal Pedro I e do Hospital de Clínicas, que são as unidades de referência no enfrentamento ao novo coronavírus, e imunizamos os trabalhadores dos demais serviços das alas específicas de atendimento a pacientes da Covid-19”, explicou Reul.

Com as novas doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz, a Secretaria Municipal de Saúde pretende proteger os demais profissionais de saúde desses serviços que não estão atendendo diretamente pacientes com o novo coronavírus. “Pouco a pouco, com a chegada dessas vacinas, vamos ampliando essa cobertura vacinal a todas as pessoas”, disse o Secretário.

Fonte: Codecom