Sine Municipal inicia semana oferecendo quase 50 novas vagas de emprego

A última semana do mês de janeiro foi iniciada com a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, oferecendo 47 novas vagas de trabalho formal.

Nesta segunda-feira, 25, estão à disposição dos trabalhadores as seguintes vagas: açougueiro; ajudante de carga e descarga de mercadoria; atendente de farmácia – balconista (para pessoas com deficiência); atendente de padaria; auxiliar de escritório; auxiliar de mecânico de autos e balconista.

Outras vagas são para cabeleireiro(a); costureira (o) a máquina na confecção em série; costureira de máquinas industriais; empregado doméstico nos serviços gerais; estoquista; faturista; jardineiro; mecânico de manutenção de máquinas industriais; mecânico de manutenção de máquinas em geral; pedreiro; técnico em eletromecânica; vendedor interno e vendedor pracista.

O atendimento no Sine Municipal é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h ao meio-dia, com obediência aos protocolos de segurança, tanto para os colaboradores do Sine quanto para os trabalhadores. É exigido o uso de máscaras, distanciamento e a utilização de álcool em gel. Diariamente são distribuídas 120 senhas.

O Sine está localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência, na rua Santa Clara, em frente ao Parque do Açude Novo e próximo ao Terminal de Integração. O atendimento também acontece pelo telefone 3343.1486.

Os trabalhadores interessados nas vagas oferecidas devem apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado. Todas as vagas disponíveis exigem experiência de seis meses comprovados na Carteira de Trabalho.

Fonte: Codecom