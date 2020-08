Seduc já distribuiu 125 toneladas de alimentos através dos kits de merenda

By

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), já ultrapassou a entrega de mais de 125 toneladas de alimentos, através dos kits de merenda. Os kits foram entregues aos gestores de creches e escolas municipais. A ação foi iniciada no mês de maio e contemplou, inicialmente, creches de toda a rede municipal e escolas da zona rural. Atualmente, a distribuição segue um calendário para escolas da zona urbana.

Mais de 70% dos kits já foram recebidos pelos gestores das unidades educacionais e a estimativa é que mais de 20 mil famílias tenham sido contempladas. De acordo com o gerente de Apoio ao Estudante, Gerônimo Inácio, a ação só será concluída depois que todas as escolas e creches tenham sido atendidas. “A Seduc vem desenvolvendo, desde o mês de Abril, um trabalho intenso que envolve a confecção, logística de distribuição e entrega dos kits de merenda nas 150 unidades educacionais. A previsão para a conclusão da distribuição em todas as unidades é para os próximos 30 dias”, disse.

O cronograma de distribuição usa o critério de atendimento de escolas por núcleo de aproximação. Atualmente a distribuição atende as escolas do núcleo 6, faltando ainda a entrega para os núcleos 7, 8 e 9 – já que todos os demais já foram atendidos.

Fonte: Codecom