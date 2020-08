Luciene Gomes, prefeita eleita de Bayeux solta o verbo na Sanhauá e diz que não vai governar com ‘negociatas’ e sim com transparência na sua gestão

A prefeita eleita nas eleições indiretas de Bayeux, Luciene Gomes em entrevista concedida ao Programa Bayeux Urgente, na Rádio Sanhauá falou que irá continuar governando com pé no chão e muita humildade e que pretende mesmo em um curto espaço de tempo fazer com que a cidade volte a acreditar em dias melhores e que a população seja assistida nas áreas essências de forma igualitária.

Sobre ‘acordos’ que norteou a sua condução a condição de prefeita, Luciene assegurou que não participou de negociações e que seu único desejo é servir a sua cidade e fazer uma gestão ética e transparente.

Ainda em formação da sua equipe administrativa, a prefeita disse que pretende nomear pessoas da cidades que tenham competência e compromisso e para aliar a gestão com a sua pré-campanha nas eleições diretas vai precisar de um corpo de secretários eficientes que venham a gerir com responsabilidade as suas pastas.

Luciene é a 5ª prefeita a administrar Bayeux no curto espaço de dois anos, após processo que afastou o ex-prefeito Berg Lima. A eleita os votos de êxito do Blog.

Fonte: Edna Soares