Semana inicia com 67 oportunidades de emprego em Campina Grande

Vagas disponíveis exigem experiência de pelo menos 6 meses comprovados na carteira de trabalho

A semana começa com 67 oportunidades de emprego, a maioria em Campina Grande, oferecidas por meio do Sine Municipal. Entre as vagas oferecidas nesta segunda-feira, 16, estão uma para a função de açougueiro (para o município de Pocinhos) e outra para gerente de supermercado (Boa Vista). Para um atendimento mais rápido é necessário que o candidato tenha em mãos a carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o currículo atualizado.

Em razão da pandemia, o Sine continua com atendimento presencial restrito ao agendamento para o seguro desemprego. Nesse caso, os trabalhadores podem agendar o atendimento pelo telefone (83) 98856-1567. Para todas as outras ações, o órgão disponibiliza atendimento online.

Pela internet é possível acessar os serviços de Novos Cadastros, Atualização de Dados Cadastrais e o de Preenchimento do Currículo Digital. O Sine disponibiliza ainda link para Novo Cadastro e/ou Atualização Cadastral: https://forms.gle/ h8yVfRj2eCNurJij6. E para Cadastrar Currículo Online basta acessar https://forms.gle/ ehtTJHd2zXovA1Pu5. Nos dois casos é importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Açougueiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Auxiliar de pizzaiolo (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Almoxarife (ensino médio + 6 meses de experiência na indústria da construção civil) 1 vaga

Analista de desenvolvimento de sistema (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Analista de logística de transportes (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Atendente de mesa (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 6 vagas

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + experiência com licitações e venda de medicamentos) 2 vagas

Auxiliar contábil (ensino médio completo e/ou cursando graduação em ciências contábeis + 6 meses de experiência) 2 vagas

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de lavanderia (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Consultor administrativo (ensino superior incompleto em administração/ recursos humanos/ marketing e afins + 6 meses de experiência) 2 vagas

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada) 5 vagas

Copeiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Costureiro em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Cozinheiro de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Cozinheiro em geral (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência + disponibilidade para viagens) 2 vagas

Cozinheiro industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 5 vagas

Gerente administrativo (ensino superior em administração + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Gerente de supermercado (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira + disponibilidade para trabalhar em Boa Vista) 1 vaga

Mecânico de auto em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Mecânico em manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (ensino técnico em refrigeração completo + 6 meses de experiência) 4 vagas

Motorista entregador (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada +CNH tipo A/B) 1 vagas

Operador de acabamento gráfico industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Operador de caixa (ensino médio + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Operador de retroescavadeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Padeiro (ensino médio completo + 6 meses experiência em carteira) 1 vaga

Pizzaiolo (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Promotor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Separador de material reciclável (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Serralheiro (ensino médio completo + pessoa com deficiência + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Supervisor comercial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em vendas externas) 1 vaga

Supervisor de atendimento ao cliente (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Torneiro mecânico (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas.

