Servidores: “Eu não posso governar um país…”, diz Bolsonaro sobre derrubada do veto

Após sofrer nova derrota no Senado, Jair Bolsonaro reclamou na manhã desta quinta-feira (20) dizendo que não poderá governar o Brasil com a derrubada de seu veto que proibia o reajuste salarial de servidores públicos que estão na linha de frente no combate ao coronavírus em 2021.

“Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar prejuízo de R$ 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país… Se esse veto [não] for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil, impossível. É responsabilidade de todo mundo ajudar o Brasil a sair do buraco”, disse a apoiadores ao sair do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro fez coro com o ministro da Educação, Paulo Guedes, que disse que a decisão do Senado é “crime contra o país”, estimando o valor do rombo de R$ 120 bilhões – embora técnicos do próprio ministério digam que o valor gira em torno de R$ 98 bilhões.

A votação do Senado precisa ser confirmada pela Câmara, que teve a votação na noite desta quarta-feira (19) suspensa em uma manobra para que a equipe econômica do governo convença deputados a garantir o congelamento dos reajustes.

Entre as categorias beneficiadas estão civis e militares, como professores, médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza urbana, agentes funerários, policiais e as Forças Armadas.