Fátima Bezerra aponta cooperação da Paraíba no combate a ataques no RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) destacou em entrevista coletiva à imprensa agora pouco, a cooperação da Paraíba e do Ceará no combate aos ataques terroristas das facções criminosas no Rio Grande do Norte.

Fátima Bezerra informou que fez contato com os governadores João Azevêdo (PSB) e do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Ela disse que as Forças de Segurança dos Estados já estão trabalhando coletivamente.

Na madrugada desta quarta-feira (15/03), um homem de 29 anos apontado pela polícia como um dos responsáveis por organizar os ataques violentos no Rio Grande do Norte morreu após um confronto com policiais.

De acordo com a Polícia Civil, José Wilson da Silva Filho era foragido dos sistemas prisionais da Paraíba e do Rio Grande do Norte e estava escondido no bairro de Paratibe, na capital paraibana.

