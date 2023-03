Polícia Civil apreende mais de seis quilos de drogas em casa abandonada em Esperança-PB

By

A Polícia Civil, por meio de policiais do Grupo Tático Especial/Homicídios (GTE) da 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, com sede na cidade de Esperança, apreendeu mais de seis quilos de maconha armazenadas dentro de uma casa abandonada.

Por meio do Disque-Denúncia 197, os investigadores localizaram um imóvel abandonado em Esperança, que era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Em seu interior, foram encontrados seis quilos de maconha, substâncias líquidas semelhantes a “loló”, uma balança de precisão e diversos pinos para comercialização de drogas.

Estão sendo realizadas investigações para a identificação dos autores do crime, que responderão pelo crime de tráfico de drogas.

