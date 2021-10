Sesuma se engaja no Outubro Rosa com distribuição de mudas de ipês e caracteriza carro coletor de lixo com as cores da campanha que simboliza a luta contra o câncer de mama

Sesuma se engaja no Outubro Rosa com distribuição de mudas de ipês...

A Prefeitura de Campina Grande por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente- (Sesuma) e a empresa terceirizada responsável pela coleta de lixo da cidade, a LimpMax,se engajaram nas ações do Outubro Rosa, disponibilizando um carro coletor de resíduos com detalhes que simbolizam a luta contra o Câncer de Mama, e através do programa Minha Árvore, tem distribuído mudas de ipês rosa.

O carro coletor já está nas ruas da cidade, desde o dia 6, com a traseira inteira pintada e com luzes cor de rosa, e com agentes de limpeza do sexo feminino, trabalhando neste carro especial. “A Prefeitura de Campina Grande, por orientação do prefeito Bruno Cunha Lima e com apoio da primeira dama Juliana Figueiredo Cunha Lima, vem investindo em campanhas que valorizem o cuidado e prevenção com diversas doenças que afetam a saúde e seguindo o padrão do Setembro Amarelo, chegou a hora de prevenir contra o câncer de mama com as atividades do Outubro Rosa, e a nossa contribuição que tem como foco principal conscientizar e prevenir que essa doença não afete ainda mais mulheres”, destacou o titular da Sesuma, Geraldo Nobre Cavalcante.

A Sesuma esteve presente na abertura da campanha do Outubro Rosa, que aconteceu no Parque da Liberdade, no último dia 5, com a distribuição de 200 mudas de ipê roda, pelo Programa Minha Árvore, com o público presente, principalmente com as mulheres, e que são produzidas no Viveiro Municipal de Campina Grande.

Estiveram presente no evento a Primeira-Dama de Juliana Figueiredo C. Lima, o Vice-Prefeito Lucas Ribeiro, o Secretário da Sesuma Geraldo Nobre Cavalcanti, o Secretário de saúde Gilney Porto, a Secretária de Obras do Município Fernanda Ribeiro, vereadores e auxiliares da gestão.

A coordenadora do Programa Minha Árvore, Denise Sena, destacou a importância de plantar uma árvore, principalmente em momentos marcantes, como o Outubro Rosa. “ O engajamento da primeira dama Juliana, da Câmara Municipal e dos movimentos solidários a causa da mulher, nos motiva ainda mais”, concluiu.

Fonte: Ascom