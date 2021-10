Campina Grande promove hoje Dia D da campanha de vacinação antirrábica

Secretaria de Saúde vai disponibilizar 90 pontos de atendimento

A Secretaria de Saúde de Campina Grande, através do Centro de Controle de Zoonoses, vai iniciar hoje, sábado, 09, a campanha de vacinação antirrábica na cidade, com um Dia D de vacinação. Com meta de imunizar 41 mil cães e 21.500 gatos, a Secretaria vai disponibilizar 90 pontos de atendimento, distribuídos em todos os bairros da cidade.

A vacinação continuará ocorrendo no Centro de Zoonoses de Campina Grande, até o dia 12 de novembro, para os animais que não tomarem a vacina no Dia D e devem se vacinar contra, raiva animal, os cães e gatos com idade a partir de três meses. “É muito importante que quem tem cão e gato leve seu bichinho pra tomar essa vacina. É necessário que o animal esteja imunizado para não colocar a vida dele e a vida da sua família em risco”, disse a coordenadora do Centro de Zoonoses, Aretusa Nascimento.

A raiva é uma doença animal infecciosa aguda viral, que atinge o sistema nervoso central levando à morte, tanto dos humanos, quanto dos animais. A transmissão para humanos ocorre por mordidas, arranhões, mucosa e saliva dos bichinhos infectados. E a vacina é a única forma de evitar a doença.

“É necessário alguns cuidados no momento da vacinação, como não enviar crianças conduzindo os animais; levar o cartão de vacina do animal (caso não tenha será produzido no posto). É necessário também que animais que não são tão sociáveis com outros estejam com focinheira e a contenção desses animais fica a cargo do proprietário”, finalizou Aretusa.

Fonte: Codecom