Sine de Campina Grande oferece 58 vagas de emprego

Nesta última segunda-feira do mês de agosto (31) o setor de captação de vagas do Sine Municipal está oferecendo 58 vagas. Para todos os cargos é exigida a experiência mínima de seis meses com a comprovação em carteira de trabalho. Mesmo em período de pandemia, o mercado de trabalho em Campina Grande vem reagindo. No mês de julho foram captadas 132 novas vagas de emprego.

Vagas:

– Duas para Acabador de Mármores;

– Uma vaga para Agente de Microcrédito (Queimadas) – experiência em vendas;

– Quatro vagas para Agente de Microcrédito (Campina Grande) – experiência em vendas;

– Cinco vagas para Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – disponibilidade para dormir e viajar;

– Uma vaga para Analista de Desenvolvimento de Sistema – Ensino Superior Completo (Computação);

– Uma vaga de Assistente Administrativo (pessoa com deficiência);

– Uma vaga de Auxiliar Administrativo;

– Uma vaga de Auxiliar de Lavanderia (pessoa com deficiência);

– Cinco vagas de Auxiliar de Limpeza;

– Uma vaga de Auxiliar de Manutenção Predial – Ensino Técnico Completo ou Médio (ter curso de NR10 atualizado e disponibilidade de horário);

– Uma vaga de Auxiliar de Marceneiro;

– Uma vaga de Auxiliar Técnico de Mecânico;

– Uma vaga para Babá (Curso Técnico em Enfermagem, disponibilidade para dormir e viajar e experiência de seis meses);

– Uma vaga de Churrasqueiro;

– Duas vagas de Costureira de Máquinas Industriais (experiência em máquina Reta e Galoneira);

– Uma vaga de Cozinheiro do Serviço Doméstico (disponibilidade para viajar);

– Uma vaga de Cozinheiro do Serviço Doméstico – Ensino Fundamental Completo;

– Uma vaga de Cuidadora de Idoso;

– Quatro vagas de Empacotador a Mão (pessoa com deficiência) – disponibilidade de horário;

– Uma vaga de Empregado Doméstico (disponibilidade para dormir e viajar);

– Uma vaga de Estoquista;

– Uma vaga de Gerente de Rede;

– Três vagas para Instalador de Internet (com CNH AB);

– Duas vagas de Marceneiro (ter experiência com forra);

– Uma vaga de Mecânico de Automóvel (curso de Mecânico);

– Duas vagas de Mecânico de Automóvel à Diesel;

– Duas vagas de Mecânico de Refrigeração (disponibilidade para viajar);

– Uma vaga de Operador de Máquina Sopradora;

– Uma vaga de Montador de Móveis de Madeira;

– Uma vaga de Motorista de Reboque;

– Uma vaga de Padeiro;

– Uma vaga de Pintor de Estruturas Metálicas;

– Uma vaga de Repositor – em supermercado (com CNH AB e disponibilidade para fechamento de loja);

– Duas vagas de Soldador;

– Uma vaga de Técnico Eletrônico (Ensino Superior Completo) – disponibilidade para dormir e viajar com CNH B;

– Uma vaga de Vendedor de Serviços de Internet

Fonte: Codecom