TCE-PB aprova por unanimidade contas da Câmara de Campina Grande na gestão de Pimentel Filho O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) aprovou nesta terça-feira (4), por unanimidade, as contas da gestão da Câmara Municipal de Campina Grande referente a 2015 na gestão do então presidente e atual vereador, Antônio Pimentel Filho.

As contas tiveram a relatoria do conselheiro Antônio Claudio Silva Santos, cujo voto, foi no sentido da regularidade das ações realizadas naquele ano no Poder Legislativo Municipal. A defesa das contas da Câmara Municipal da Rainha da Borborema foi feita pelo advogado Marco Villar, que fez a sustentação oral apresentando os pontos e atestando a regularidade dos atos administrativos do vereador Pimentel Filho. Pimentel Filho, em seu oitavo mandato como vereador do município de Campina Grande, participou da sessão remota e ao final agradeceu o aos conselheiros pela análise das contas públicas e reiterou seu compromisso com a probidade administrativa.

Fonte: Ascom