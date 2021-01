Sine Municipal inicia 2021 oferecendo novas vagas de emprego

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal iniciou as atividades de 2021, oferecendo novas vagas de trabalho.

Os trabalhadores interessados podem ter acesso à relação das vagas existentes por meio do Instagram do Sine Municipal @sinemunicipalcg ou no aplicativo Sine Fácil.

Outra opção é o atendimento presencial, no próprio Sine, instalado no prédio do Museu Vivo da Ciência, na rua das Clarissas, em frente ao Parque do Açude Novo, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O atendimento é da segunda à sexta-feira, das 8h ao meio-dia.

Os interessados nas vagas oferecidas devem apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e o currículo atualizado.

VAGAS – Estão sendo oferecidas vagas para os seguintes profissionais: açougueiro; ajudante de padeiro; armazenista; balconista, cabeleireiro; consultor de vendas; empregado doméstico nos serviços gerais. Outras vagas disponíveis são de estoquistas, operador de caixa, padeiro, técnico em eletromecânica; torneiro; vendedor interno e vendedor pracista.

Fonte: Codecom